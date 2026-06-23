ФСБ показала кадры уничтожения бомб после предотвращения двойного теракта в Пятигорске

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись уничтожения самодельных взрывных устройств, которые, по версии следствия, планировалось использовать для совершения двойного теракта в Пятигорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ

На кадрах показана работа саперов после обнаружения взрывных устройств. Одну из бомб специалисты поместили в автомобильные покрышки и уничтожили контролируемым подрывом. После взрыва место обследовал сапер. Аналогичным способом было обезврежено второе устройство. В операции также использовался робототехнический комплекс, который доставил взрывное устройство к месту уничтожения.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении в Пятигорске теракта, который, по данным спецслужбы, готовился по заданию украинских спецслужб. По подозрению в причастности к подготовке преступления задержаны две гражданки России.

По версии следствия, одна из женщин должна была привести в действие самодельное взрывное устройство возле здания одного из силовых ведомств города. После прибытия на место сотрудников правоохранительных органов и следственно-оперативной группы планировался второй взрыв — для этого другое взрывное устройство должна была использовать вторая фигурантка.

В ФСБ заявили, что оба устройства были своевременно обнаружены и обезврежены. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств подготовки преступления и возможных соучастников.

Официальная информация о пострадавших или причиненном ущербе отсутствует. Благодаря действиям сотрудников спецслужб и взрывотехников реализация преступного замысла была предотвращена.

Валерий Климов