Только один выпускник Ставрополья получил 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

В Ставропольском крае стали известны результаты Единого государственного экзамена по физике и обществознанию, который выпускники сдавали 11 июня. Максимальный результат по обществознанию в регионе показал только один школьник, сообщили в краевом министерстве образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом значительно больше стобалльников оказалось среди сдававших физику. Высший результат по этому предмету получили 21 выпускник.

В минобре также отметили рост числа школьников, продемонстрировавших высокие результаты на экзаменах. Так, более 80 баллов по физике набрали 225 человек, что на 91 больше, чем годом ранее.

Положительная динамика наблюдается и по обществознанию. В 2026 году результаты выше 80 баллов получили 364 выпускника, тогда как в прошлом году таких школьников было 212.

Кроме того, сразу трое одиннадцатиклассников из Шпаковского, Буденновского и Красногвардейского округов сумели набрать по 200 баллов по двум предметам.

Обществознание традиционно остается одним из самых популярных предметов по выбору у выпускников, однако получить максимальный результат на этом экзамене удается немногим. В то же время физика в нынешнем году продемонстрировала рекордное для региона число стобалльников.

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России завершается в июне. После публикации результатов выпускники смогут использовать полученные баллы для поступления в высшие учебные заведения.

Валерий Климов