На Ставрополье в 2026 году заменят 51 лифт в 20 многоквартирных домах

В Ставропольском крае во второй половине 2026 года планируется заменить 51 лифт в 20 многоквартирных домах. Работы будут выполнены в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщили в краевом Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Подготовка к реализации программы уже началась. По итогам электронного аукциона определен подрядчик, который займется разработкой проектной документации для замены девяти лифтов в трех многоквартирных домах Ставрополя.

С победителем торгов заключен контракт на сумму 800 тыс. руб. После завершения проектных работ начнется подготовка к непосредственной замене подъемного оборудования.

В фонде отметили, что обновление лифтового хозяйства остается одним из ключевых направлений региональной программы капремонта. Особое внимание уделяется оборудованию, срок эксплуатации которого подходит к завершению или уже превысил нормативный.

Замена лифтов позволит повысить безопасность эксплуатации многоквартирных домов, а также улучшить комфорт проживания жителей. Новое оборудование будет соответствовать современным требованиям по надежности, энергоэффективности и доступности для маломобильных граждан.

Всего в рамках программы в течение года работы проведут в многоквартирных домах, расположенных в различных муниципалитетах края. Конкретные адреса объектов и сроки выполнения работ будут уточняться по мере проведения конкурсных процедур и заключения контрактов.

Валерий Климов