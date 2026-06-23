Парусная бизнес-регата «Коммерсантъ» пройдет на Волге

27–28 июня в Ярославле состоится второй этап парусной бизнес-регаты ИД «Коммерсантъ». После открытия сезона в Санкт-Петербурге в дни Петербургского международного экономического форума проект продолжится на Волге — в Ярославле, одном из ключевых деловых и туристических центров Центральной России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Краснов Фото: Алексей Краснов

Регата пройдет в самом сердце Ярославля — на акватории у парка Стрелка, у слияния Волги и Которосли на яхтах класса SV20 по системе пересадки экипажей. В ходе соревнований команды поочередно меняют лодки, а часть участников каждого заезда остается на берегу до следующего старта. Такой формат позволяет поставить всех участников в равные технические условия и делает решающими факторами уровень командного взаимодействия, качество коммуникации и грамотную тактику на дистанции. Благодаря этому регата объединяет спортивную составляющую с возможностями для профессионального общения и нетворкинга.

Ярославль неслучайно выбран площадкой для проведения этапа. Регион традиционно развивает деловой туризм, принимает крупные экономические и отраслевые мероприятия, а акватория Волги создает комфортные условия для проведения парусных соревнований. Для местного бизнес-сообщества регата станет еще одной площадкой для обмена опытом и установления новых партнерских связей.

Участниками регаты выступят собственники бизнеса, топ-менеджеры компаний, а также руководители федерального и регионального уровня. Бизнес-регата «Коммерсантъ» является многоэтапным проектом Клуба «Ъ» и в 2026 году проходит в нескольких городах страны. Ярославский этап станет вторым в календаре сезона.