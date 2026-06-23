На Ставрополье второй раз за день объявили угрозу атаки беспилотников
Режим беспилотной опасности повторно введен на территории Ставропольского края 23 июня. Соответствующее предупреждение жителям региона было направлено через систему РСЧС в 14:36.
Это уже второй случай объявления угрозы атаки БПЛА в крае за текущие сутки. Предыдущий режим действовал с вечера 22 июня до утра понедельника.
На фоне действия ограничений Ставропольский край впервые за последнее время был упомянут в официальной сводке Министерства обороны России о работе средств противовоздушной обороны. В военном ведомстве сообщили, что в течение ночи с 20:00 22 июня до 07:00 23 июня над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
При этом Минобороны не уточнило количество дронов, сбитых непосредственно над территорией Ставропольского края, а также районы их возможного уничтожения.
Жителям региона в период действия режима беспилотной опасности рекомендуют сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями органов власти и экстренных служб, а также соблюдать меры безопасности.
Информации о пострадавших, разрушениях или иных последствиях возможной атаки на территории Ставрополья к настоящему времени не поступало.