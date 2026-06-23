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На Ставрополье второй раз за день объявили угрозу атаки беспилотников

Режим беспилотной опасности повторно введен на территории Ставропольского края 23 июня. Соответствующее предупреждение жителям региона было направлено через систему РСЧС в 14:36.

Это уже второй случай объявления угрозы атаки БПЛА в крае за текущие сутки. Предыдущий режим действовал с вечера 22 июня до утра понедельника.

На фоне действия ограничений Ставропольский край впервые за последнее время был упомянут в официальной сводке Министерства обороны России о работе средств противовоздушной обороны. В военном ведомстве сообщили, что в течение ночи с 20:00 22 июня до 07:00 23 июня над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

При этом Минобороны не уточнило количество дронов, сбитых непосредственно над территорией Ставропольского края, а также районы их возможного уничтожения.

Жителям региона в период действия режима беспилотной опасности рекомендуют сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями органов власти и экстренных служб, а также соблюдать меры безопасности.

Информации о пострадавших, разрушениях или иных последствиях возможной атаки на территории Ставрополья к настоящему времени не поступало.

Валерий Климов

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