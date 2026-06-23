Бывший курсант МВД выплатил 2,4 млн рублей за незавершенное обучение в Ставрополе

Судебные приставы взыскали с жителя Ставрополя 2,4 млн руб. в пользу одного из вузов МВД России. Молодой человек был обязан компенсировать государству расходы на обучение после отчисления из учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Как сообщили в Главном управлении ФССП по Ставропольскому краю, ставрополец проучился в ведомственном вузе три года, однако не завершил обучение и был отчислен. В соответствии с заключенным договором он должен был возместить затраты на свою специальную подготовку, а также выплаченное во время учебы денежное довольствие.

Добровольно погашать задолженность бывший курсант не стал. После этого представители образовательного учреждения обратились в суд, который удовлетворил исковые требования и обязал ответчика вернуть средства.

На основании судебного решения было возбуждено исполнительное производство. В рамках принудительного взыскания судебные приставы наложили взыскание на денежные средства должника, находившиеся на банковских счетах, а также временно ограничили ему выезд за пределы России.

Принятые меры оказались эффективными: в итоге мужчина полностью погасил задолженность в размере 2,4 млн руб.

В региональном управлении ФССП напомнили, что курсанты ведомственных вузов, обучающиеся за счет государства, в ряде случаев обязаны компенсировать расходы на обучение при досрочном прекращении учебы или отказе от дальнейшего прохождения службы.

Валерий Климов