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Флит Лизинг ускорил оформление автомобилей по программе «Быстрый лизинг»

Компания сократила сроки рассмотрения заявок по программе «Быстрый лизинг» для предпринимателей, приобретающих легковые автомобили. Решение по сделке теперь принимается в ускоренном режиме на основании минимального пакета документов.

Фото: пресс-служба «Флит Автолизинг»

Для запуска сделки достаточно паспорта, анкеты и коммерческого предложения дилера. Аванс по программе – от 15%, срок – до 48 месяцев, лимит финансирования – до 20 млн рублей.

В лизинг можно оформить новые легковые автомобили, в том числе ввезенные по параллельному импорту, машины с пробегом – при условии, что на момент оформления пробег не превышает 120 000 км, а также автомобили из собственного стока Флит Лизинга – без ограничений по году выпуска и пробегу, с авансом от 10%.

Программа «Быстрый лизинг» остается одним из ключевых решений Флит Лизинга для предпринимателей, которым важно оперативно обновлять или расширять автопарк. В рамках обновления продукта компания пересмотрела внутренние процессы рассмотрения сделок и сократила сроки принятия решений. Это позволило ускорить оформление лизинга без увеличения требований к клиентам и сохранить минимальный пакет документов для подачи заявки.

ООО «Флит Автолизинг»
ИНН: 7705757890

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