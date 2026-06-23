Доля дивидендов в доходах жителей Ставрополья снизилась до 4%

В Ставропольском крае сократилась доля дивидендов в структуре доходов населения. Если год назад на такие выплаты приходилось около 5% доходов граждан, то сейчас показатель снизился до 4%. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы регионального управления ФНС, налоговая служба не фиксирует тенденции к росту выплат через дивиденды, которые нередко рассматриваются как один из способов снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. Напротив, удельный вес таких доходов в регионе за последний год уменьшился.

Ведомство также не видит признаков массового перехода работодателей на альтернативные схемы вознаграждения сотрудников. Основным направлением работы по-прежнему остается выявление неформальной занятости и зарплат в конвертах.

Как отметила Елена Афонина, ФНС выступает одним из ключевых поставщиков информации для межведомственной комиссии по противодействию теневой занятости. Анализ рисков проводится автоматически на основе данных цифровых платформ, после чего сведения о потенциальных нарушителях передаются для дальнейшей проверки.

По итогам 2025 года благодаря этой работе в бюджеты удалось дополнительно привлечь около 600 млн руб. налоговых платежей. При этом в налоговой службе подчеркивают, что распространение цифровых инструментов контроля позволяет эффективнее выявлять рисковые схемы без усиления административной нагрузки на добросовестный бизнес.

Роман Лаврухин