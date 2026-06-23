Работодатели Ставрополья доплатили 600 млн руб. после выявления зарплат в конвертах

В Ставропольском крае по итогам 2025 года в бюджеты различных уровней поступило около 600 млн руб. благодаря работе по выявлению теневой занятости и выплат зарплат в конвертах. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, полностью проблема неформальной занятости в регионе пока не решена, хотя масштабы таких нарушений постепенно сокращаются. Для борьбы с ними действует межведомственная комиссия по противодействию теневой занятости, одним из основных поставщиков информации для которой является налоговая служба.

«Полностью говорить об этом нельзя, такие случаи выявляются»,— отметила госпожа Афонина, отвечая на вопрос о том, уходят ли зарплаты в конвертах в прошлое.

Как пояснили в УФНС, информация о потенциальных нарушениях формируется автоматически на основе анализа различных данных и передается участникам межведомственной комиссии через цифровые платформы. В поле зрения попадают работодатели, деятельность которых содержит признаки использования неформальной занятости или выплаты части заработной платы вне официального учета.

По итогам 2025 года благодаря этой работе в бюджеты было мобилизовано порядка 600 млн руб. В налоговой службе подчеркивают, что современный риск-ориентированный подход позволяет выявлять проблемные зоны без массовых проверок и концентрироваться на наиболее рискованных сегментах рынка труда.

При этом в ведомстве не наблюдают распространения альтернативных схем ухода от налогов через изменение структуры выплат сотрудникам. В частности, не подтверждаются опасения о массовой замене заработной платы дивидендами.

«Интереса к альтернативным выплатам, например через дивиденды, мы не видим»,— сообщила Елена Афонина.

По данным УФНС, доля дивидендов в структуре доходов жителей Ставропольского края за последний год даже сократилась — с 5% до 4%. Это, по мнению налоговой службы, свидетельствует об отсутствии заметного перетока доходов граждан из официальной заработной платы в иные формы выплат.

Ведомство также продолжает выявлять случаи подмены трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми. По словам госпожи Афониной, такие схемы фиксируются автоматизированными системами контроля, а при подтверждении нарушений работодателям доначисляются налоги и страховые взносы. По итогам прошлого года сумма доначислений по таким случаям составила около 45 млн руб.

Роман Лаврухин