«РИР Энерго» вложит 1,5 млрд в ремонт объектов теплоснабжения Липецкой области

В 2026 году АО «РИР энерго» инвестирует 1,5 млрд руб. в реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Протяженность городских теплосетей превышает 1,5 тыс. км, при этом износ некоторых участков доходит до 70%. В планах «РИР энерго» — реконструкция магистральных и внутриквартальных линий, обновление оборудования теплоисточников и иных элементов теплосетевого хозяйства.

За последние четыре года АО «РИР Энерго» инвестировало в модернизацию городского теплоэнергетического комплекса свыше 4,3 млрд руб. На эти средства реконструировано и технически переоснащено 76 км тепловых сетей, что повысило надежность подачи тепла и создало условия для дальнейшего развития системы.

Отмечается, что за 2025 год после завершения ремонта на теплосетях компания восстановила 564 объекта, среди которых участки асфальта, тротуары и зеленые зоны.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский филиал «РИР энерго» направит 2 млрд на ремонт теплосетей в регионе в 2026 году.

Кабира Гасанова