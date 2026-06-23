В Новороссийске благоустроят парк Ленина по итогам всероссийского голосования

В Новороссийске за благоустройство парка имени Ленина проголосовали более 47 тыс. человек, об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. По итогам всероссийского голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» парк Ленина стал безоговорочным лидером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

В этом году в голосовании приняли участие 50,5 тыс. человек. Второе место в рейтинге занял сквер имени Карла Маркса, набравший 1,9 тыс. голосов от жителей, на третьей строчке расположилась аллея на улице Советов, за которую проголосовали 1,5 тыс. человек.

Проектирование парка Ленина под будущую реконструкцию начнется в 2027 году. Андрей Кравченко заявил, что в парке планируется создать современное многофункциональное пространство.

На участке благоустроят аллеи, зоны отдыха и пешеходные дорожки, установят современные аттракционы и игровые площадки. В том числе, в парке Ленина после реконструкции предусмотрена организация пространств под проведение экскурсий, спортивных мероприятий и выставок.

Кристина Мельникова