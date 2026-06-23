Жителя Сочи оштрафовали за дискредитирующие надписи на банкнотах

Сотрудники полиции Сочи получили информацию от представителей кредитно-финансовой организации о внесении в один из банкоматов купюры с надписями, дискредитирующими Вооруженные силы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка МВД установили личность владельца банковской карты. Им оказался 60-летний уроженец Самарской области, который более десяти лет проживает в Сочи. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Полицейские установили, что задержанный приобрел штамп самонаборной печати, с помощью которого наносил на банкноты различного номинала тексты, дискредитирующие ВС РФ. Эти купюры он дважды в месяц вносил на личный банковский счет через банкоматы в Сочи, Туапсе и Геленджике. Фотографии банкнот мужчина направлял администратору одного из каналов в мессенджере.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных cил РФ). Суд назначил ему штраф в размере 50 тыс. руб.

Кроме того, в здании суда фигурант дела оказал активное неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В связи с этим его привлекли к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов). Суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста.

«Ъ-Сочи» писал, что в Краснодарском крае утверждено обвинительное заключение по делу 64-летней жительницы Новороссийска, обвиняемой в госизмене за сбор и передачу СБУ данных о военных объектах в Новороссийске, Сочи и Севастополе, материалы направлены в суд. Фигурантке грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Мария Удовик