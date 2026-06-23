Поступления НДФЛ от жителей Ставрополья выросли на 3,5 млрд рублей за пять месяцев

Поступления налога на доходы физических лиц в Ставропольском крае за первые пять месяцев 2026 года выросли на 17% и достигли 23,7 млрд руб. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы управления, НДФЛ сегодня является одним из главных драйверов роста бюджетных доходов региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 3,5 млрд руб. На динамику повлияли рост фонда оплаты труда, взыскание задолженности, а также увеличение доходов от предпринимательской деятельности физических лиц.

Рост НДФЛ оказался особенно важен на фоне снижения поступлений по налогу на прибыль. Как отметила Елена Афонина, этот налог остается одним из самых чувствительных к экономической конъюнктуре. Негативное влияние оказывают колебания валютных курсов и ухудшение финансовых результатов крупных компаний нефтегазового и химического комплексов. По данным Счетной палаты РФ, в первом квартале поступления налога на прибыль в крае сократились почти на 18% год к году.

Наибольший вклад в формирование поступлений НДФЛ обеспечивают предприятия обрабатывающей промышленности. На них приходится 16% общего объема налога. Еще по 14% формируют здравоохранение, торговля и государственное управление. При этом наиболее высокие темпы роста поступлений фиксируются именно в обрабатывающем секторе и здравоохранении.

Отдельно руководитель УФНС оценила результаты действия прогрессивной шкалы НДФЛ. По итогам прошлого года повышенные ставки применялись примерно к 10,6 тыс. жителей края, что составляет лишь 0,8% от общего числа работающих граждан. Вместе с тем сумма исчисленного налога по этой категории достигла около 5,5 млрд руб., что обеспечило существенный вклад в доходную часть бюджетов.

По оценке налоговой службы, первоначальные прогнозы относительно эффекта от введения прогрессивной шкалы подтвердились. Несмотря на небольшое число плательщиков, подпадающих под повышенные ставки, их вклад в налоговые поступления оказался заметным для региональной бюджетной системы.

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Валерий Климов