Ставрополье увеличило сбор налогов на 14,5% с начала года

От налогоплательщиков Ставропольского края за первые пять месяцев 2026 года в бюджетную систему РФ поступило 146 млрд руб., что на 14,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в большом интервью «Ъ-Кавказ» рассказала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам госпожи Афониной, положительная динамика сохраняется по всем уровням бюджетной системы. В консолидированный бюджет РФ за январь—май поступило почти 98 млрд руб., что на 16% превышает показатель прошлого года. Поступления страховых взносов выросли на 8% и превысили 45 млрд руб.

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали перечисления в федеральный бюджет. За пять месяцев они составили около 37 млрд руб., увеличившись на 43% в годовом выражении. В налоговой службе связывают такую динамику с изменениями законодательства и расширением круга плательщиков НДС.

Консолидированный бюджет Ставропольского края за отчетный период пополнился примерно на 60 млрд руб., что на 4% больше, чем годом ранее. Рост поступлений также сохраняется по муниципальным бюджетам и государственным внебюджетным фондам.

При этом ситуация по отдельным видам налогов остается неоднородной. Как отметила Елена Афонина, одним из наиболее сложных для экономики страны остается налог на прибыль организаций. По ее словам, на поступления влияют рыночная конъюнктура, колебания валютных курсов и снижение финансовых результатов крупных налогоплательщиков нефтегазового и химического секторов. Вместе с тем в целом по ставропольским предприятиям сохраняется положительная динамика прибыли, хотя и более сдержанная, чем в предыдущие периоды.

По данным Счетной палаты РФ, поступления налога на прибыль в Ставропольском крае в первом квартале сократились почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако общий рост доходов бюджетной системы позволил сохранить положительную динамику налоговых поступлений в регионе.

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Роман Лаврухин