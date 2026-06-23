Днем над Черным морем и регионами РФ сбили 47 БПЛА

За несколько часов 23 июня над российскими регионами ПВО уничтожили 47 украинских беспилотников, сообщает минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 08:00 до 14:00 дежурные силы противовоздушной обороны сбивали БПЛА над Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Также ликвидация БПЛА производилась над Белгородской, Тульской, Курской, Брянской областями и над Адыгеей.

В ночь с 22 на 23 июня над регионами России сбили 143 украинских беспилотника.

Кристина Мельникова