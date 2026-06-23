Годовая инфляция на Ставрополье в мае достигла 5,9 процента

В мае 2026 года потребительские цены в Ставропольском крае поднялись на 0,2% относительно апреля: продовольственная корзина в целом подешевела, непродовольственный сегмент показал сдержанный рост, тогда как сфера услуг заметно прибавила в стоимости, а годовая инфляция по итогам месяца зафиксирована на уровне 5,9%, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Региональное отделение Банка России обнародовало данные о динамике потребительских цен на Ставрополье за май 2026 года. Согласно статистике, совокупный уровень цен за отчетный период вырос на 0,2% по сравнению с апрельскими показателями. Картина по отдельным категориям товаров и услуг оказалась неоднородной.

Наиболее ощутимое снижение стоимости в продовольственном секторе зафиксировано на тепличные овощи — томаты и огурцы. Местные агропредприятия собрали высокий урожай, а укрепившийся рубль дополнительно снизил отпускные цены на импортную плодоовощную продукцию. Заметно скорректировалась вниз и стоимость куриных яиц — почти на 9%: наращивание производства как на региональных, так и на федеральных птицефабриках обеспечило торговые сети достаточным объёмом товара.

Противоположную динамику продемонстрировал сахар, подорожавший в мае на 3%. Эксперты связывают это с традиционным весенним вымыванием прошлогодних запасов до момента переработки нового урожая сахарной свёклы. Дополнительное давление на конечную цену оказали возросшие затраты поставщиков на транспортировку и упаковку продукта.

В категории промышленных товаров ценовая динамика оставалась сдержанной. Бытовая химия и моющие средства скорректировались вверх после апрельского проседания, фактически вернувшись на прежние уровни. Производители детских подгузников заложили в розничную цену удорожание сырья и логистических затрат, что также отразилось на ценниках в магазинах.

Вместе с тем спортивная одежда — костюмы и джемперы — ощутимо подешевела: с приходом тепла спрос на неё закономерно упал, и розничные сети приступили к распродаже складских остатков.

Наиболее выраженный ценовой всплеск в мае отмечен в секторе услуг. Существенно выросла стоимость билетов на поезда дальнего следования: майские замеры отразили в том числе бронирования на конец июня, когда тарифы традиционно поднимаются в связи с началом высокого туристического сезона. Параллельно растущий интерес к внутреннему туризму подстегнул спрос на железнодорожные перевозки в целом.

Ремонт бытовой техники также прибавил в цене — мастерские были вынуждены пересмотреть тарифы из-за удорожания запасных частей и расходных материалов.

По итогам мая годовая инфляция в регионе составила 5,9%, превысив общероссийский уровень в 5,3%. Управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов пояснил природу этого расхождения: «У нас сильнее, чем в других регионах, выросли цены на маршрутное такси — перевозчики перенесли накопленные расходы на обслуживание машин в стоимость проезда. Во многих других субъектах России аналогичное повышение произошло в предыдущие месяцы». При этом чиновник дал в целом оптимистичную оценку ситуации: «Экономика региона развивается стабильно, и мы видим, что рост местного производства помогает сдерживать увеличение цен на продукты».

Станислав Маслаков