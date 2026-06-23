Число школьников второй смены на Ставрополье сократилось более чем на 8 тыс. человек

Количество учащихся общеобразовательных организаций Ставропольского края, обучающихся во вторую смену, за год сократилось более чем на 8 тыс. человек. На начало 2025/26 учебного года во вторую смену занимались 58,2 тыс. школьников против 66,3 тыс. годом ранее. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

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Согласно документу, численность детей, обучающихся во вторую смену, за год уменьшилась на 8 141 человека. Одновременно снизилась и их доля в общей численности школьников — с 20,49% до 18,18%.

Несмотря на положительную динамику, проблема второй смены в регионе остается актуальной. По состоянию на начало текущего учебного года во вторую смену продолжают обучаться более 58 тыс. детей. Двухсменный режим сохраняется в 225 школах, что составляет 35% от общего числа общеобразовательных организаций края.

Всего в Ставропольском крае работают 644 школы. Из них 419 осуществляют обучение в одну смену. Численность учащихся в регионе на начало 2025/26 учебного года составила 319,8 тыс. человек.

Снижение нагрузки на школьную инфраструктуру произошло на фоне реализации программ модернизации образовательной системы. В 2025 году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» капитальный ремонт и оснащение получили 34 школы региона. Еще в 439 общеобразовательных организациях были модернизированы специализированные кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

По данным мониторинга, за последние годы число учащихся второй смены в регионе остается существенно выше уровня 2019 года, когда после обеда обучались около 47 тыс. школьников. Однако по итогам 2025 года показатель впервые за несколько лет заметно снизился.

Валерий Климов