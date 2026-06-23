На Ставрополье сотрудников психдиспансера обвинили в мошенничестве

Бывших директора и работницы психоневрологического интерната Кочубеевского округа в зависимости от роли и степени участия обвинили в мошенничестве с пенсиями подопечных (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ), в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

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По версии следствия, в стационар психоневрологического интерната поступили 16 недееспособных граждан. При этом директор учреждения дал указание подчиненной работнице не открывать предусмотренные законом отдельные номинальные счета для зачисления пенсий указанным гражданам.

«Выплаты передавались им якобы на руки, о чем они расписывались в квитанциях, не осознавая характер и содержание подписываемых документов ввиду состояния здоровья. При этом фактически денежные средства данных лиц похищались», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, обвиняемый, являясь одновременно и главой КФХ, использовал спецтехнику, рабочую силу интерната и дизельное топливо на 2,6 млн руб. для работы на собственных полях.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Наталья Белоштейн