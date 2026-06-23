Ставропольские школы за год потеряли почти 4 тыс. учеников

Численность учащихся общеобразовательных организаций Ставропольского края по итогам 2025 года сократилась почти на 4 тыс. человек. Если на начало 2024/25 учебного года в школах региона обучались 323,5 тыс. детей, то к началу нового учебного года их число уменьшилось до 319,8 тыс. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Согласно документу, на 1 сентября 2025 года в школах региона обучались 319 807 человек, что на 3 738 меньше показателя годичной давности. При этом еще в 2023 году численность школьников достигала 324,4 тыс. человек. Снижение произошло после нескольких лет непрерывного роста контингента учащихся. Так, в 2019 году в школах Ставропольского края обучались 298,2 тыс. детей, в 2020 году — 303 тыс., в 2021 году — 311,9 тыс., а в 2022 году — 319,6 тыс. человек.

Одновременно в регионе продолжает расти число общеобразовательных организаций. Если в 2019 году в крае насчитывалось 633 школы, то к началу 2025/26 учебного года их количество увеличилось до 644. В том числе в регионе работают 14 частных общеобразовательных организаций.

На фоне сокращения числа учащихся снизилась и нагрузка на школьную инфраструктуру. Количество детей, обучающихся во вторую смену, за год уменьшилось более чем на 8 тыс. человек — с 66,3 тыс. до 58,2 тыс. Доля таких учащихся сократилась с 20,5% до 18,2%.

В краевом правительстве связывают развитие образовательной инфраструктуры с реализацией национального проекта «Молодежь и дети». В 2025 году в рамках программы капитальный ремонт и оснащение получили 34 школы, а в 439 общеобразовательных организациях были модернизированы учебные кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

По итогам 2025 года система общего образования Ставропольского края была представлена 644 общеобразовательными организациями, в которых обучаются почти 320 тыс. школьников.

Валерий Климов