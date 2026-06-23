Ленинградский зоопарк показал котят-манулов и пригласил на показательные кормления

Ленинградский зоопарк впервые показал публике котят-манулов, родившихся 8 мая у пары Шу и Пепе. Посетители могут увидеть их на показательных кормлениях, которые будут проходить каждую среду и пятницу в 14:30. В зоопарке напоминают, что манулы — хищники, и просят соблюдать тишину у вольеров, сообщили в Ленинградском зоопарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впечатлительных гостей просят воздержаться от посещения кормлений

Фото: Ленинградский зоопарк Впечатлительных гостей просят воздержаться от посещения кормлений

Фото: Ленинградский зоопарк

Сотрудники зоопарка подчеркивают, что манулы крайне редко и непросто размножаются в неволе, и появление четверых котят — большая удача. Отец малышей, Шу, сам родился в зоопарке в 2023 году.

Кирилл Конторщиков