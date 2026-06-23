На Ставрополье за четыре года стало на 13 детских садов меньше

Количество дошкольных образовательных организаций в Ставропольском крае за последние четыре года сократилось на 13 учреждений. Если в 2021 году в регионе насчитывалась 851 организация, реализующая программы дошкольного образования, то в 2025 году их число составило 838. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Согласно документу, сокращение произошло преимущественно в муниципальном секторе. Число муниципальных дошкольных организаций за этот период уменьшилось с 827 до 814. Количество государственных и федеральных учреждений осталось неизменным и составило соответственно 14 и 2 организации.

При этом негосударственный сектор за последние годы практически не изменился. В 2025 году в крае действовали восемь частных дошкольных организаций, включая четырех индивидуальных предпринимателей. Кроме того, дошкольные группы функционировали на базе четырех негосударственных общеобразовательных организаций.

Сокращение числа детских садов происходит на фоне уменьшения количества воспитанников. Если в 2021 году дошкольные организации региона посещали более 129 тыс. детей, то в 2025 году — около 111 тыс. Таким образом, за четыре года численность воспитанников сократилась почти на 18 тыс. человек.

Несмотря на снижение числа организаций, обеспеченность местами в детских садах остается высокой. В материалах мониторинга отмечается, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в Ставропольском крае сохраняется на уровне, близком к 100%.

По итогам 2025 года система дошкольного образования региона была представлена 838 учреждениями различных форм собственности, из которых более 97% приходилось на муниципальный сектор.

Валерий Климов