На Ставрополье мошенники обманули пенсионерку на 2 млн рублей

71-летняя жительница поселка Краснозоринского Новоалександровского округа Ставропольского края с передала мошенникам 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам пострадавшей, ей позвонил человек, который представился сотрудником службы доставки. Он сообщил, что к ней должен приехать курьер с посылкой, и попросил назвать код из СМС для ее получения. Женщина продиктовала ему цифры из сообщения. Вскоре после этого ей позвонила якобы сотрудник правоохранительных органов. Она заявила, что с банковскими счетами пострадавшей происходят незаконные операции, и она подозревается в поддержке запрещенных организаций. Под угрозой уголовного преследования мошенники убедили женщину снять 2 млн руб. и отдать их очередному курьеру.

Полицейские устанавливают личности и местонахождения злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Наталья Белоштейн