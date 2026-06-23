Число воспитанников детсадов на Ставрополье сократилось почти на 18 тыс. за четыре года
Количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации Ставропольского края, за последние четыре года сократилось почти на 18 тыс. человек. Если в 2021 году детские сады региона посещали 129 тыс. воспитанников, то в 2025 году — уже 111 тыс. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
Согласно документу, в 2021 году численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составляла 129 тыс. человек. В 2022 году показатель снизился до 125,3 тыс., в 2023 году — до 120,8 тыс., в 2024 году — до 117,1 тыс., а по итогам 2025 года достиг 111 тыс. человек. Таким образом, за четыре года число воспитанников детских садов в регионе сократилось на 17,98 тыс. человек, или почти на 14%. Фактически система дошкольного образования края за этот период потеряла каждого седьмого воспитанника.
Одновременно в регионе сокращается и количество дошкольных учреждений. Если в 2021 году в крае насчитывалась 851 дошкольная образовательная организация, то в 2025 году — 838. Большая часть сокращения пришлась на муниципальный сектор, где число учреждений уменьшилось с 827 до 814.
Эксперты традиционно связывают подобную динамику со снижением рождаемости и уменьшением численности детей дошкольного возраста. По мере того как в систему образования приходят менее многочисленные поколения, сформировавшиеся на фоне демографического спада, сокращается и контингент воспитанников детских садов.
Несмотря на уменьшение числа детей, проблема доступности дошкольного образования в регионе остается практически решенной. По данным краевых властей, обеспеченность местами детей в возрасте от трех до семи лет сохраняется на уровне, близком к 100%. По итогам 2025 года система дошкольного образования Ставропольского края была представлена 838 организациями, включая муниципальные, государственные, федеральные и негосударственные учреждения.