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На улице Руставели завершили ремонт трамвайных путей

На участке от конечного пункта «Ручьи» до Пискарёвского проспекта завершилась модернизация трамвайной линии. Деревянные шпалы заменили на железобетонные, уложили рельсы повышенной прочности и обустроили приподнятые посадочные площадки, удобные для маломобильных пассажиров и родителей с колясками.

Движение трамваев возобновлено в штатном режиме

Движение трамваев возобновлено в штатном режиме

Фото: Усть-Катавский вагоностроительный завод

Движение трамваев возобновлено в штатном режиме

Фото: Усть-Катавский вагоностроительный завод

Работы проведены в рамках программы обновления трамвайной инфраструктуры Петербурга.

Кирилл Конторщиков

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