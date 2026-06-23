На улице Руставели завершили ремонт трамвайных путей

На участке от конечного пункта «Ручьи» до Пискарёвского проспекта завершилась модернизация трамвайной линии. Деревянные шпалы заменили на железобетонные, уложили рельсы повышенной прочности и обустроили приподнятые посадочные площадки, удобные для маломобильных пассажиров и родителей с колясками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Движение трамваев возобновлено в штатном режиме

Фото: Усть-Катавский вагоностроительный завод Движение трамваев возобновлено в штатном режиме

Фото: Усть-Катавский вагоностроительный завод

Работы проведены в рамках программы обновления трамвайной инфраструктуры Петербурга.

Кирилл Конторщиков