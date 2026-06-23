На улице Руставели завершили ремонт трамвайных путей
На участке от конечного пункта «Ручьи» до Пискарёвского проспекта завершилась модернизация трамвайной линии. Деревянные шпалы заменили на железобетонные, уложили рельсы повышенной прочности и обустроили приподнятые посадочные площадки, удобные для маломобильных пассажиров и родителей с колясками.
Движение трамваев возобновлено в штатном режиме
Фото: Усть-Катавский вагоностроительный завод
Работы проведены в рамках программы обновления трамвайной инфраструктуры Петербурга.