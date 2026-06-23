Верховный суд Татарстана оставил без изменения приговор бывшему начальнику отдела аренды и реализации госимущества управления имуществом Минимущества республики Ильшату Аминову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд оставил в силе приговор экс-начальнику отдела Минимущества Татарстана

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Суд оставил в силе приговор экс-начальнику отдела Минимущества Татарстана

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ильшат Аминов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее ему назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение 2,5 года.

Суд установил, что в 2021–2023 годах Ильшат Аминов содействовал организациям при заключении договоров аренды, купли-продажи и залога государственного имущества. По его указанию на аукционах устанавливались завышенные задатки, что ограничивало конкуренцию.

Анна Кайдалова