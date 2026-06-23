Георгий Филимонов заявил, что дефицита бензина в Вологодской области нет

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел оперативный штаб по обеспечению топливом. По его словам, запасы есть, дефицита нет, но на федеральном уровне фиксируется повышенный спрос, из-за чего поставщики вводят временные лимиты на отпуск бензина и дизеля. Глава региона попросил жителей не создавать ажиотаж и заправляться по мере необходимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По его словам, запасы топлива есть

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ По его словам, запасы топлива есть

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Замгубернатора Евгении Мазановой поручено проработать стабильность поставок, а сам Филимонов лично обратился к крупным поставщикам с требованием снять ограничения. Ситуация находится на личном контроле главы области.

Кирилл Конторщиков