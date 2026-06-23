На федеральных трассах Петербурга и Ленобласти ввели ограничения из-за ремонта

Утром 23 июня автомобилисты столкнулись с затруднением движения на КАД в Санкт-Петербурге из-за дорожных работ. Аналогичная ситуация сложилась и на ряде федеральных трасс Ленинградской области, где стартовали масштабные ремонтные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Движение на ряде федеральных трасс ограничили из-за масштабных работ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Движение на ряде федеральных трасс ограничили из-за масштабных работ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения движения действуют сразу на 11 федеральных автодорогах. Работы проходят на трассах «Кола», «Россия», «Нарва» (в направлении границы с Эстонией и МТП «Усть-Луга»), «Скандинавия» и «Сортавала».

Кроме того, ограничения затронули Санкт-Петербургское южное полукольцо, трассу Вологда — автомобильная дорога Р-21 «Кола», дорогу «Магистральная», подъезд к пункту пропуска «Светогорск», а также направление Санкт-Петербург — Республика Беларусь.

В течение дня специалисты проводят комплекс дорожных работ: ремонт обочин, замену барьерных ограждений, мойку элементов инфраструктуры, устранение дефектов покрытия и установку дорожных знаков.

Завершить работы планируется вечером — ориентировочно с 17:00 до 20:00 в зависимости от участка.

Матвей Николаев