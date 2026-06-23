Трех жителей Дагестана заподозрили в участии в экстремистской ОПГ

В Дагестане в отношении трех местных жителей в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе» и п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой». Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, экстремистское сообщество было создано с 2015 по 2018 годы в с. Губден Карабудахкентского района. Его участники преследовали цели распространения идеологии общества, вовлечения новых участников, а также оказания морального и физического воздействия на граждан, не разделявших их убеждения.

Трое фигурантов вступили в сообщество не позднее 2019 года.

«Они участвовали в так называемых „патрулях“, в ходе которых выявляли лиц, образ жизни которых, по их мнению, противоречил принятым в сообществе правилам, после чего подвергали их психологическому давлению и физическому воздействию», — отметили в СКР.

В мае 2019 года участники сообщества прибегли к вымогательству денег у местного жителя. Они избили потерпевшего и забрали 150 тыс. руб.

Расследование продолжается.