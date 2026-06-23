На Сухумском шоссе в Сочи ночью ограничат движение транспорта

В Сочи временно ограничат движение транспорта на участке Сухумского шоссе. Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Движение в направлении Центрального внутригородского района Сочи перекроют в ночь с 23 на 24 июня 2026 года. Работы проведут с 22:30 до 05:00.

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На период действия ограничений автобусные маршруты №105 и №550 в направлении железнодорожного вокзала Сочи будут следовать без заезда в микрорайон Кудепста.

В департаменте транспорта попросили пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок.

На участке проведения работ установят временные дорожные знаки и технические средства организации дорожного движения.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте с 23:00 7 июля до 10:30 8 июля в связи с крестным ходом ко Дню семьи, любви и верности временно перекроют улицы Войкова, Несебрскую и Кооперативную, а также въезд на Приморскую набережную, автобусный маршрут №15 изменит схему движения с переносом конечной остановки с «Морвокзала» на «Платановую аллею». Водителей призвали заранее планировать маршруты объезда.

Мария Удовик