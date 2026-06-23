Несовершеннолетний питбайкер в Можге врезался в автомобиль и попал в больницу

16-летнего водителя питбайка в Можге госпитализировали после столкновения с автомобилем Daewoo Gentra. Об этом сообщили в ГАИ Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Удмуртии Фото: Пресс-служба ГАИ Удмуртии

Авария произошла 22 июня в районе 20:20. Подросток за рулем питбайка не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Daewoo, который двигался перед ним. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы, его увезли в больницу. На подростка составлен административный протокол за вождение без водительских прав. Решается вопрос о привлечении его представителей к административной ответственности.