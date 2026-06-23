Власти Чувашии ожидают нормализации поставок топлива до конца недели
В Чувашии ситуация с обеспечением региона автомобильным топливом находится под контролем. Перебои с поставками связывают с технологическими сбоями на НПЗ за пределами республики, сообщил пресс-центр правительства.
Власти Чувашии ожидают нормализации поставок топлива до конца недели
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В регионе увеличили объемы отгрузки топлива после переговоров с поставщиками. На АЗС «Татнефти» сняли ограничения на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива, однако на отдельных заправках сохраняется лимит в 30 литров на бензин АИ-95.
Власти рассчитывают, что поставки топлива полностью нормализуются до конца недели.
Ранее «Татнефть» вводила ограничения на продажу топлива на своих заправках.