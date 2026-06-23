Ставка на доверие: ГК ТОЧНО признана самым устойчивым девелопером России в 2026 году

Группа компаний ТОЧНО получила специальную награду федеральной премии Urban Awards в номинации «Самый устойчивый девелопер России 2026».

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Церемония награждения победителей 18-й федеральной премии Urban Awards состоялась 17 июня 2026 года в рамках форума недвижимости «Движение». В этом году за победу в 68 номинациях Urban Awards боролись более 300 проектов со всей страны.

Номинация «Самый устойчивый девелопер России 2026» была учреждена совместно с отраслевым порталом «Всеостройке.рф». Ее цель - отметить компании, которые не только наращивают объемы строительства, но и сохраняют высокий уровень доверия со стороны покупателей.

При определении победителя эксперты оценивали девелоперов по двум ключевым критериям. Первый — динамика развития бизнеса: рост объемов строительства, расширение земельного банка и запуск новых проектов. Второй — репутационная устойчивость, которая отражает уровень доверия покупателей к застройщику.

По итогам оценки ГК ТОЧНО показала максимальный результат сразу по обоим направлениям, что позволило компании стать победителем в номинации «Самый устойчивый девелопер России 2026».

«Признание экспертного сообщества — это большая честь и важный результат работы всей нашей команды. Для ГК ТОЧНО победа в этой номинации - подтверждение того, что мы выбрали верную стратегию. Теперь главная задача удерживать взятую высоту: системно повышать качество продукта, наращивать операционные показатели и строго соблюдать заявленные сроки ввода объектов в эксплуатацию», - прокомментировал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Победа в премии стала закономерным следствием масштабного развития девелопера в последние годы. За несколько лет ТОЧНО удалось пройти путь от сильного регионального застройщика до одного из крупнейших федеральных игроков. Сегодня компания входит в пятерку крупнейших девелоперов России по объемам текущего строительства и включена в перечень системообразующих предприятий страны. Портфель проектов ГК ТОЧНО превышает 6 млн кв. м недвижимости, а география присутствия охватывает уже 17 городов в 10 регионах России. За последнее время компания вышла на рынки Ростова-на-Дону, Казани, Зеленодольска, Тюмени и Москвы, а также объявила о новых проектах в Екатеринбурге и Мариуполе.

Победа в специальной номинации для ГК ТОЧНО стала не единственным достижением компании на URBAN Awards 2026. Сразу два жилых комплекса девелопера стали победителями премии, причем для обоих проектов участие в Urban Awards стало дебютным. ЖК «Первое место» (Краснодар) одержал победу в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса ЮФО и СКФО». А ЖК «Васильевский остров» в Зеленодольске (Республика Татарстан) стал победителем в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ПФО».

Нынешний статус «Самого устойчивого девелопера» продолжил серию отраслевых побед компании. Так, в 2024 году ТОЧНО была признана «Самым надежным застройщиком России» по версии портала «Всеостройке.рф» и возглавила рейтинг «Самых динамично развивающихся девелоперов страны» по версии ЕРЗ.РФ, а в 2025 году получила одну из главных отраслевых наград — звание «Девелопер года» премии Urban Awards.

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