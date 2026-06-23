Власти Удмуртии намерены вовлечь в оборот тысячу участков в 2026-2027 годах

955 неиспользуемых земельных участков в Удмуртии общей площадью 10 тыс. га планируется вовлечь в экономический оборот в 2026-2027 годах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

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«Реализация стратегии <...> позволит обеспечить дополнительные доходы консолидированного бюджета для финансирования социальных обязательств региона»,— рассказала министр имущественных отношений Удмуртской Республики Анна Боталова.

Поступления в региональную казну от вовлечения участков в оборот в 2026 году ожидаются в размере 90 млн руб. Наиболее активная работа будет произведена в Глазовском, Сарапульском и ЯкшурБодьинском районах, а также в Воткинске и Ижевске. Главный инструмент вовлечения земли — публичные аукционы. В отдельных случаях участки предоставляются без торгов, например, для реализации инвестпроектов.