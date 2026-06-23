Мосты и улицы перекроют в Петербурге на время «Алых парусов». Список

В ночь на 28 июня в центре Санкт-Петербурга для проведения праздника выпускников «Алые паруса» введут ограничения движения. Запрет на проезд будет действовать с 14:00 27 июня до 6:00 28 июня на 92 участках дорог, напомнили в комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кроме того, на десятках улиц в центре вводятся запрет остановки и стоянки

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Кроме того, на десятках улиц в центре вводятся запрет остановки и стоянки

Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

В период подготовки и проведения праздника также перекроют три моста: Благовещенский, Дворцовый и Троицкий. График их закрытия растянут на несколько дней — с 20 по 30 июня. Кроме того, на десятках улиц в центре вводятся запрет остановки и стоянки, а также сужение проезжей части.

Полный перечень участков с ограничениями опубликован на сайте комитета по транспорту. Водителей просят заранее планировать маршруты и следить за временными знаками. В прошлом году на время праздника также перекрывались центральные магистрали.

Праздник «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Гвоздем программы станет вечернее шоу на Дворцовой площади и традиционный проход брига с алыми парусами по Неве.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на время проведения «Алых парусов» в Петербурге запретят продажу алкоголя. С 22:00 26 июня до 11:00 28 июня купить алкоголь в магазинах и павильонах не получится.

Карина Дроздецкая