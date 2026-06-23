Волгоградский суд рассмотрит дело о поножовщине из-за нечестной игры в карты

Серафимовичский районный суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

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По данным ведомства, 5 февраля этого года во время игры в карты между обвиняемым и его знакомым возник конфликт из-за подозрений в нечестной игре. Следователи установили, что фигурант ударил оппонента ножом в голову и плечо. Потерпевший попытался выбежать из дома, но споткнулся и упал. Нападавший продолжил бить его ножом по спине, говорится в сообщении ведомства.

Поножовщину прекратил владелец дома, оттащив нападавшего. Раненый покинул помещение и вызвал скорую.

Обвиняемый свою вину отрицает, ссылаясь на самооборону. Однако следствие считает его доводы опровергнутыми собранными доказательствами.

Нина Шевченко