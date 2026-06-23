В 2028 году в Адлерском районе Сочи появится новый сквер с детской и спортивной площадками

В Сочи подвели итоги Всероссийского рейтингового голосования, по результатам которого определили общественные территории, подлежащие благоустройству в 2028 году. Голосование проводилось в рамках федерального проекта. По результатам проверки всех материалов победителем народного голосования признано благоустройство общественной территории в микрорайоне Голубые Дали Адлерского района. Этот объект будет благоустроен в 2028 году, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Благоустройство общественной территории по улице Голубые Дали, 76А предусматривает создание зон отдыха с навесами и парковой мебелью, установку детского игрового комплекса, обустройство сада камней, а также спортивной площадки с тренажерами и оборудованием для настольного тенниса. Глава Сочи отметил, что благоустройство общественных зон для семейного отдыха является приоритетной задачей в стратегии развития курорта и город использует для этого все возможности, включая участие в национальных проектах.

С небольшим отрывом — всего в 34 голоса — на втором месте в рейтинге находится благоустройство набережной реки Сочи в Центральном районе. В Лазаревском районе в ауле Наджиго на улице Зыхы планируется создание зоны отдыха — эту территорию поддержали более 22 тыс. сочинцев. В Хостинском районе на улице Октября предлагалось реализовать комплексное благоустройство парковой территории, за него проголосовали 13 тыс. человек.

Всероссийское голосование проводилось с 21 апреля по 12 июня 2026 года на портале Госуслуги. Принять участие в нем могли все жители старше 14 лет.

Мария Удовик