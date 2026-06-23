В КЧР адвоката подозревают в мошенничестве на 12 млн рублей

В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении адвоката по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, с марта 2023 года по май 2024 года адвокат ввел мать своего подзащитного в заблуждение: сообщил ей о том, что способен добиться назначения ее сыну условного наказания за 12 млн руб. Женщина поверила юристу и передала указанную сумму.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Сбор доказательств и установление обстоятельств продолжается.

Константин Соловьев