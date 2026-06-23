В Выборгском районе Петербурга расследуют смерть двух женщин после избиения

В Выборгском районе Санкт-Петербурга расследуется уголовное дело по факту гибели двух женщин, в причастности к которой подозревается местный житель. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Петербурга задержали по делу о гибели двух женщин после конфликта в квартире

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Жителя Петербурга задержали по делу о гибели двух женщин после конфликта в квартире

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, трагедия произошла 21 июня в квартире на улице Асафьева во время совместного распития алкоголя. Между участниками застолья вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанес двум женщинам удары неустановленным предметом по голове и телу.

Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, вторая умерла позднее в медицинском учреждении от полученных травм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть двух лиц. Он задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Матвей Николаев