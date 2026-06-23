В Ростовской области с начала года предотвратили хищение более 75 млн рублей у клиентов банков

С начала 2026 года в Ростовской области удалось предотвратить хищение более 75 млн рублей у граждан, находившихся под воздействием телефонных и интернет-мошенников. Такие данные привели в Ростовском отделении Сбербанка.



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По информации банка, с января по май удалось предотвратить мошеннические операции в отношении 54 жителей региона. В ряде случаев подозрительные операции автоматически блокировались системой безопасности, после чего обстоятельства дополнительно проверялись сотрудниками банка и правоохранительными органами.

Наиболее распространенными схемами обмана в этом году остаются звонки от имени управляющих компаний, медицинских учреждений, социальных служб, а также сообщения, связанные с доставкой товаров и почтовых отправлений. Как правило, злоумышленники пытаются получить у граждан коды подтверждения из СМС или убедить их перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

«Самые популярные схемы обмана за этот период — звонки якобы от имени управляющей компании, медучреждений, Пенсионного фонда, а также под предлогом курьерской доставки с маркетплейсов или почты. Цель злоумышленников зачастую одна — получить код из СМС и убедить человека перевести деньги», — сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

В банке также рассказали о нескольких случаях предотвращения крупных хищений. Так, житель Шахт намеревался снять со счетов около 8 млн рублей после общения с мошенниками, убедившими его перевести средства на «безопасный счет». После дополнительной проверки и вмешательства правоохранительных органов деньги удалось сохранить.

Другой случай произошел в Ростове-на-Дону. Женщина планировала досрочно снять со вклада 600 тыс. рублей. Позже выяснилось, что в течение нескольких недель она общалась с человеком, представившимся сотрудником правоохранительных органов, который убеждал ее перевести накопления для их «сохранности». После беседы с родственниками и сотрудниками полиции от перевода средств она отказалась.

По данным специалистов, в последнее время злоумышленники все чаще используют бытовые поводы для установления контакта с потенциальными жертвами, в том числе вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, заменой оборудования в многоквартирных домах или доставкой товаров. Кроме того, продолжают использоваться схемы с участием лжесотрудников правоохранительных органов и государственных структур.