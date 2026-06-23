Продажи новостроек в Петербурге в мае упали на треть, но ипотека укрепляется

Количество сделок на первичном рынке недвижимости города сократилось почти на 30% — с 2,4 тыс. в апреле до 1,7 тыс. в мае. При этом доля ипотечных сделок выросла с 49% до 53%, что говорит о сохранении платежеспособного спроса. Аналитику предоставили «Ъ Северо-Запад» в девелоперской компании RBI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Падение связано с сезонным фактором

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Падение связано с сезонным фактором

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Падение эксперты связывают с сезонным фактором — майскими праздниками — и рыночной конъюнктурой. Несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 14,25%, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке у топ-20 банков держится около 19%. Реальный спрос во многом зависит от льготных программ — прежде всего семейной ипотеки, отмечают в компании.

Девелоперы притормаживают вывод новых объектов: объем запусков в мае составил всего 9 тыс. кв. метров. Вместо прямого снижения цен застройщики стимулируют продажи скидками, рассрочками и субсидированными программами, включая кредиты по ставке 12%.

Карина Дроздецкая