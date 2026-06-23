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Мужчина похитил в петербургских ювелирных магазинах изделия на миллион рублей

Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района задержали 23-летнего неработающего петербуржца. По версии следствия, 9 июня, находясь в гостях в квартире на Таллинской улице, он похитил из шкатулки ювелирные украшения на сумму 1 млн рублей. Похищенное он сдал в ломбард.

Похищенное он сдал в ломбард

Похищенное он сдал в ломбард

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Похищенное он сдал в ломбард

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кирилл Конторщиков

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