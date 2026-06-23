В Мурманской области откроют семь детских культурно-просветительских центров

До конца 2026 года в пяти муниципалитетах Мурманской области появятся семь детских центров на базе библиотек и домов культуры. На создание каждого выделено по 4,4 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «На Севере — жить!», открытие запланировано на осень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «На Севере — жить!»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и народной программы «На Севере — жить!»

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Мурманске откроются три центра: «Информик» с робототехникой в библиотеке имени Махаевой, «Семейный остров» с мультстудией и сенсорной комнатой в библиотеке на Фролова, а также творческое пространство в ДК «Судоремонтник» в Росляково. В Полярном — центр «Будущее Арктики», в Североморске — «Семейный Наукоград» с научными лабораториями, в Кольском округе — «КЛИО» с девятью зонами, в Ревде — центр «Прикоснись. Почувствуй. Сохрани» с творческой лабораторией «ЯШИК».

Кирилл Конторщиков