Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему ипотечного кредитования в мае. В регионе выдали 2,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 10,5 млрд руб., сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в мае

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в мае

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с апрелем показатели снизились на 13%.

Выше Татарстана в рейтинге расположились Москва (6,4 тыс. кредитов на 41,9 млрд руб.), Московская область (5 тыс. на 27,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (3,8 тыс. на 20,31 млрд руб.) и Свердловская область (3,1 тыс. на 11 млрд руб.).

В целом по России в мае банки выдали 80,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 329,4 млрд руб.

Анна Кайдалова