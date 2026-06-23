«Юрент» запустил подтверждение возраста через цифровой ID для аренды самокатов

Сервис кикшеринга «Юрент» начал тестирование нового цифрового инструмента проверки возраста пользователей через мессенджер MAX. Пилотный проект стартовал в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге и Калининграде протестируют новый способ верификации пользователей кикшеринга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге и Калининграде протестируют новый способ верификации пользователей кикшеринга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Теперь пользователи могут подтвердить совершеннолетие для аренды электросамокатов с помощью цифрового ID. Такой идентификатор доступен только гражданам старше 18 лет.

Для прохождения верификации необходимо выбрать в профиле приложения «Юрент» функцию подтверждения возраста через цифровой ID. Проверка проходит автоматически и выполняется один раз — повторно подтверждать данные не потребуется. Важное условие: аккаунт в сервисе и цифровой идентификатор должны быть зарегистрированы на один номер телефона.

В компании отмечают, что новая система должна повысить безопасность поездок и сократить число случаев использования электросамокатов несовершеннолетними. После завершения пилотного этапа механизм планируют распространить на другие регионы присутствия сервиса.

Согласно действующим правилам «Юрент», пользоваться электросамокатами могут только лица старше 18 лет.

Матвей Николаев