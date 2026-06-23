«Юрент» запустил подтверждение возраста через цифровой ID для аренды самокатов
Сервис кикшеринга «Юрент» начал тестирование нового цифрового инструмента проверки возраста пользователей через мессенджер MAX. Пилотный проект стартовал в Санкт-Петербурге и Калининграде.
В Петербурге и Калининграде протестируют новый способ верификации пользователей кикшеринга
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Теперь пользователи могут подтвердить совершеннолетие для аренды электросамокатов с помощью цифрового ID. Такой идентификатор доступен только гражданам старше 18 лет.
Для прохождения верификации необходимо выбрать в профиле приложения «Юрент» функцию подтверждения возраста через цифровой ID. Проверка проходит автоматически и выполняется один раз — повторно подтверждать данные не потребуется. Важное условие: аккаунт в сервисе и цифровой идентификатор должны быть зарегистрированы на один номер телефона.
В компании отмечают, что новая система должна повысить безопасность поездок и сократить число случаев использования электросамокатов несовершеннолетними. После завершения пилотного этапа механизм планируют распространить на другие регионы присутствия сервиса.
Согласно действующим правилам «Юрент», пользоваться электросамокатами могут только лица старше 18 лет.