В ДТП на Кубани пострадали трое детей из Ставропольского края

На трассе Краснодар — Кропоткин при столкновении большегруза Volvo и пассажирской «Газели» пострадали семь человек, среди них трое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, 46-летний водитель Volvo выехал на встречную полосу, что привело к аварии. В «Газели», управляемой 30-летним водителем, находилось 12 человек, хотя по документам микроавтобус рассчитан на шестерых.

В результате столкновения пострадали семь человек, включая троих детей. Все пассажиры микроавтобуса, включая водителя, — жители Ставропольского края.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Наталья Белоштейн