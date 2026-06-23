Две трети родителей выпускников школ в Ижевске не одобряют ЕГЭ

Больше половины опрошенных родителей выпускников 11-х классов школ в Ижевске (67%) причислили себя к противникам системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом свидетельствуют данные июньского опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Имеющаяся сейчас система не нацелена на формирование нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор — на заучивание и алгоритмизацию»,— говорят противники аттестации.

ЕГЭ одобряют 22% респондентов. Они указывают, в частности, что наибольшие опасения вызывает не сам экзамен, а то, что им запугивают подростков. Среди опрошенных с высшим образованием доля противников ЕГЭ больше, чем среди обладателей СПО: 67 и 55% соответственно.

Доля положительных отзывов среди опрошенных в возрасте до 35 лет составляет 25%, отрицательных — 49%. Респонденты старше 45 лет одобряют ЕГЭ только в 13% случаев, против — в 62%.