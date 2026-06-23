В 2026 года жители Кубани отправили и получили на Почте более 26 млн писем и посылок

За пять месяцев 2026 года (с января по май) жители Краснодарского края отправили и получили на почте порядка 26 млн посылок, писем и бандеролей. Об этом в интервью «Review. Юг России» рассказала директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По ее словам, за 2025 год сотрудники почты в Краснодарском крае обработали 25,6 млн простой письменной корреспонденции и 45,8 млн регистрируемых почтовых отправлений, в том числе писем и посылок, доставили 47,7 млн счетов-квитанций, приняли от населения 10,5 млн коммунальных платежей, доставили 13,9 млн печатных изданий по подписке. Кроме того, отмечает госпожа Бабак, ежемесячно Почта доставляет клиентам на дом социальные, страховые выплаты и пособия.

«Одна из главных особенностей работы Почты на юге, особенно на Кубани,— повышенный клиентопоток в отделениях в период отпусков и новогодних каникул. В летний сезон он увеличивается в разы. Помимо местного населения, среди наших клиентов — жители всей страны, особенно в курортных районах. Гости края часто отправляют почтой сувениры и даже свой багаж, крупногабаритный груз, чтобы путешествовать налегке»,— рассказывает Елена Бабак.

Она также рассказала, что почтовая сеть на территории Краснодарского края состоит из 1258 отделений, в том числе 348 городских, 907 сельских и трех передвижных. Еще есть 11 участков курьерской доставки. Круглосуточно, без праздничных и выходных дней, работает Краснодарский магистральный сортировочный центр, который ежедневно обрабатывает порядка 3,5 тонны почтовых отправлений — это более 150 тыс. единиц. Для перевозки почты внутри региона сегодня задействовано 474 единицы транспорта, включая грузовые Iveco и КАМАЗы высокой тоннажности, которые ежедневно курсируют по почтовым маршрутам края общей протяженностью свыше 130 тыс. км.

«Почта меняется, и не только внешне. Например, обновленные почтовые отделения в глубинке предлагают сельчанам больше полезных услуг. В них появились "уголки здоровья", где можно самостоятельно проверить основные показатели своего здоровья: измерить температуру, давление, уровень кислорода в крови. Также клиенты могут воспользоваться государственными сервисами, например услугами на портале Госуслуг. При этом искусственный интеллект не заменит искренние эмоции, тепло человеческого общения, помощь и поддержку, в которых особенно нуждаются пожилые люди»,— говорит Елена Бабак.

Полное интервью с главой УФПС по Краснодарскому краю читайте в рубрике «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко