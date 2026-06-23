Жительницу Каспийска обвиняют в ложном доносе о тяжком преступлении
В Каспийске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Следствие считает, что 9 июня подозреваемая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о якобы совершенных в противоправных действиях. Однако изложенные факты не подтвердились, после чего женщина призналась в содеянном. Сейчас следствие продолжается для установления обстоятельств случившегося.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что жителя Ставропольского края осудили за ложный донос на сотрудников Пенсионного фонда.