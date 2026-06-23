На Кубани число предприятий в птицеводстве сократилось почти на 8%

В Краснодарском крае продолжает сокращаться число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере птицеводства. Такая динамика соответствует общероссийской тенденции. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» аналитики проекта «Контур.Фокус», изучившие данные отрасли за период с 2022 по 2026 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным на май 2026 года, в птицеводстве Краснодарского края работали 244 организации. Это на 7,92% меньше по сравнению с аналогичной датой 2025 года, когда в регионе насчитывалось 265 предприятий. Сокращение затронуло как индивидуальных предпринимателей, число которых снизилось с 200 до 185, так и юридические лица — с 65 до 59.

Последний рост числа компаний в отрасли зафиксировали в 2024 году. Тогда количество участников рынка увеличилось на 5,38% по сравнению с 2023 годом. Наиболее заметный прирост показали индивидуальные предприниматели — на 6,03%. Аналитики связывают это с высокими ценами на продукцию птицеводства, прежде всего на куриные яйца.

В целом по России на 1 мая 2026 года в птицеводстве работали 4 562 предприятия, что на 3,22% меньше показателя 2025 года. При этом в 2024 году в отрасли зафиксировали минимальное снижение — на 0,9%. Только в 2024 году число зарегистрированных компаний превысило количество ликвидаций: за первые четыре месяца года зарегистрировали 333 организации, ликвидировали 299.

В 2026 году ситуация изменилась. За январь—апрель в России зарегистрировали 205 компаний, а ликвидировали 275. В Краснодарском крае за тот же период зарегистрировали семь организаций против 14 ликвидаций.

Аналитики отметили, что продукция птицеводства относится к социально значимым товарам, поэтому ценообразование в отрасли находится под контролем государства. При росте затрат производители не всегда могут компенсировать расходы повышением цен, что отражается на рентабельности бизнеса.

Так, рентабельность производства яиц в России по итогам 2025 года составила 5,7%. Для сравнения: в 2023 году показатель достигал 23%, а в 2024 году — 33,2%. В Краснодарском крае рентабельность производства яиц снизилась с 17,1% в 2024 году до отрицательных значений в 2025 году — минус 3,5%.

Цены на яйца в 2023 и 2024 годах оставались высокими. В декабре 2023 года десяток яиц в России стоил в среднем 132,5 руб., тогда как в декабре 2022 года — 81,7 руб. В Краснодарском крае в декабре 2023 года средняя цена достигала 148,9 руб. за десяток. Однако к декабрю 2025 года стоимость снизилась до 96,9 руб., а в апреле 2026 года выросла до 122,4 руб.

Снижение рентабельности затронуло и производство мяса птицы. В сегменте выращивания птицы на мясо показатель по России сократился с 15,3% в 2024 году до 12,74% в 2025 году.

По оценке аналитиков, сохранить финансовую устойчивость в текущих условиях удается преимущественно крупным игрокам рынка. Это приводит к консолидации отрасли. Более половины пищевых яиц в стране производят компании из топ-20, а свыше 80% мяса бройлеров выпускают крупнейшие отечественные холдинги.

Наиболее заметное сокращение продолжается в небольших хозяйствах. По итогам 2025 года производство яиц в фермерских хозяйствах и хозяйствах населения снизилось с 7,94 млрд до 7,5 млрд штук, а объем мяса птицы сократился с 383 тыс. до 360 тыс. тонн.

Мария Удовик