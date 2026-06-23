Эксперт: отдых на юге Крыма можно считать полноценным

Отдых на юге Крыма, в частности в Ялте и на прилегающих территориях, пока можно считать вполне полноценным и безопасным. Те ограничения, о которых говорили ранее, касались прежде всего западного побережья. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал независимый эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.

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Как отмечает господин Буря, курортный сезон на полуострове не обречен. «Южный берег Крыма выглядит более стабильным направлением. Судя по отзывам туристов, которые сейчас находятся на месте, серьезных проблем нет. Свет подают без перебоев, связь работает, магазины и аптеки открыты. Конечно, некоторые туристы корректируют свои планы, но массового исхода из Ялты нет. Те, кто уже приехал, продолжают отдыхать, экскурсионные группы собираются, гостиницы заполнены. Вопрос сейчас, скорее, в психологическом восприятии, но объективно южные города продолжают принимать гостей»,— прокомментировал собеседник издания.

С 21 июня в Крыму действуют ограничения на продажу топлива для физических и юридических лиц — оно отпускается только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность региона. Это решение, принятое главой республики Сергеем Аксеновым, повлияло на мобильность жителей и туристов. В Симферополе центральные улицы опустели, автомобилей — единицы, общественный транспорт переполнен, а на остановках фиксируется аншлаг. Частные перевозчики-маршрутчики испытывают трудности с заправкой, пассажиры вынуждены добираться пешком или переходить на велосипеды и самокаты. Водители такси отмечают рост стоимости поездок и увеличение времени подачи машин.

Кроме того, с 22 июня по 1 сентября в Крыму в целях безопасности приостановлен прием детей в лагеря — соответствующий указ подписал Сергей Аксенов. Решение касается прежде всего детских лагерей на западном побережье. Однако на Южном берегу, где ситуация более стабильна, продолжается прием взрослых туристов, гостиницы работают по загрузке, экскурсионные бюро не отменяют маршруты.

Власти региона призывают жителей и гостей сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и следить за оперативными сообщениями. В то же время турэксперты отмечают, что при нынешней обстановке Ялта вполне способна принимать отдыхающих — без перебоев со светом, без паники и с сохранением базовой инфраструктуры.

Мария Удовик